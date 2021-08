In attesa dell’esordio del GF Vip 6, la squadra di lavoro inizia ad incontrarsi per mettere a punto le prime strategie. Al timone della nuova edizione, in partenza il 13 settembre prossimo – salvo cambio di programmi – ritroveremo Alfonso Signorini e con lui Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe nei panni di nuove opinioniste.

GF Vip 6, quanto durerà? La paura di Sonia Bruganelli

Proprio la Bruganelli nelle passate ore ha esposto il suo timore non tanto su quando inizierà la nuova edizione del GF Vip 6 quanto piuttosto su quanto durerà.

Nelle ore precedenti, infatti, era emersa una indiscrezione a quanto pare ora confermata dalle stesse paure espresse dalla moglie di Paolo Bonolis, secondo la quale la nuova edizione del reality show di Canale 5 potrebbe durare fino a prima dell’estate 2022.

Era stato il settimanale Nuovo, in due differenti articoli pubblicati nell’ultimo numero, a far sapere:

Si parla di una edizione che potrebbe durare anche otto o dieci mesi […] Questa volta potrebbe durare fino a maggio 2022.

I nuovi concorrenti saranno pronti a cimentarsi in una edizione dalla durata record?