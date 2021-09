Da lunedì 13 settembre si accenderanno i riflettori sulla (e dentro) la Casa del GF Vip 6. Si tratta di una nuova edizione firmata ancora una volta Alfonso Signorini. Tanti i nomi celebri che si preparano a fare il loro ingresso dalla fatidica Porta Rossa ma non mancheranno gli outsider che hanno incuriosito il pubblico ma anche i bookmaker.

GF Vip 6, pronostici alla vigilia della partenza

A proposito di bookmaker, la classifica del vincente di Stanleybet.it si apre con il nome di Manuel Bortuzzo a 5,00. A breve distanza, a quota 7,00, lo segue Sophie Codegoni, approdata a Uomini e Donne dopo aver lavorato come modella per Chiara Ferragni. Sono passati 16 anni dal suo esordio come concorrente del Grande Fratello, ed ora Raffaella Fico si prepara a fare il suo ritorno nella spiatissima Casa insieme ad un altro volto del passato legato al reality.

Parliamo di Francesca Cipriani, che come la Fico è quotata a 8,00, così come l’influencer Soleil Sorge, che sembra già aver creato il panico prima ancora del suo ingresso nel reality. Quest’ultima non è per nulla sconosciuta al pubblico televisivo, soprattutto il più giovane, avendo partecipato a Uomini e Donne, Pechino Express e Isola dei Famosi.

Sul piano sportivo, Aldo Montano, schermidore toscano, campione olimpico individuale ai Giochi di Atene 2004 è proposto a 10,00, insieme all’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Sfida a colpi di fascino tra il modello egiziano Samy Youssef e l’attore Alex Belli che valgono 12 volte la posta. Ritorno in tv per la modella e showgirl di origine venezuelana Ainett Stephens (15).

Non mancheranno i volti inediti, le principesse etiopi, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailé Selassié. Nella casa giocheranno come un concorrente unico e per ora le troviamo nella quota “Altro”. Dal regno di Temptation Island c’è Andrea Casalino (22), ma anche il giovanissimo e discusso Tommaso Eletti (30).

I “vipponi” di peso, quelli con un curriculum artistico importante, per ora viaggiano tutti molto lontani dal podio del “vincente” di Stanleybet.it: Carmen Russo (18), Jo Squillo (20), Amedeo Goria (22), Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan (entrambe a 25). A chiudere, Giucas Casella e Davide Silvestri, il cui successo vale 30 volte la posta.

Semi sconosciuti, ma famosi grazie alle “parentele vip” gli ultimi in classifica: l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi (ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello) e il figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, Nicola Pisu, rispettivamente a 32 e 35 volte la posta.