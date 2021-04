GF Vip 6, Daniela Martani si candida e svela cosa pensa di Giulia Salemi

Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021, Daniela Martani è tornata sui social più agguerrita che mai e si è lasciata intervistare da SuperGuidaTV dove si è “proposta” per il GF Vip 6.

Mi piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip. Vorrei portare a termine quell’esperienza considerando che avevo dovuto abbandonare anni fa per una questione lavorativa. In questi anni ci ho sempre pensato e non ti nego che ho un po’ di rammarico. e poi vorrei farmi conoscere dal pubblico sotto altri aspetti.

Se ho mai pensato che una sovraesposizione nei reality mi potesse penalizzare? Ci sono persone ad oggi che passano da un reality all’altro. Magari alla prima occasione il pubblico non ha modo di apprezzarti. Prendo ad esempio Giulia Salemi. Nella prima edizione a cui ha partecipato del Grande Fratello non è uscita così bene come adesso. Conoscendo la mamma ho capito perché Giulia è una bella persona.