Alfonso Signorini ospite de Il Punto Z, trasmissione web di Tommaso Zorzi, ha fatto il punto sul Grande Fratello Vip 6, confermando la sua presenza a bordo. Chi vorrebbe tra i nuovi protagonisti?

Così come si legge via Giornalettismo, Alfonso Signorini non ha fatto mistero di volere nella Casa del GF Vip anche Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso a cui fanno la corte ormai da mesi:

La macchina del Grande Fratello si è già messa in movimento. Il primo nome che vorrei nella Casa è Gaia Zorzi, tua sorella e in questo, ti chiedo una mano… Tommaso.

Proprio sul GF Vip, il buon Alfonso ha anche svelato un retroscena su Tommaso ed il suo primo provino:

Quando si è presentato era con i riccioli biondi in stile Paolo Ciavarro “il ritorno”. L’ho spedito dal parrucchiere e gli ho detto di ripresentarsi… per fortuna di tutti.

Dopo la vittoria di Tommaso Zorzi anche la sorella Gaia è pronto ad occupare un posto in prima fila a Mediaset? Vedremo.

