GF Vip, 5 nomi big ufficiali? “Il cast in anteprima”

GF Vip, circolano cinque nuovi nomi: contatti in corso per un cast “solo di volti celebri”

L’attuale edizione del Grande Fratello si avvia alla conclusione a metà dicembre e, complici gli ascolti non entusiasmanti, resta ancora incerto il destino del format. Pier Silvio Berlusconi, nel presentare i palinsesti lo scorso luglio, era stato chiaro: il GF Vip tornerà soltanto se Alfonso Signorini riuscirà a mettere insieme un cast composto esclusivamente da personaggi di forte richiamo. E, stando alle indiscrezioni, il conduttore avrebbe già messo gli occhi su nomi di peso. Adesso Mediaset dovrebbe scegliere se lanciare la prossima edizione in primavera 2026 – dopo L’Isola dei Famosi – oppure rinviare tutto a settembre per concedere una pausa al programma.

La collaborazione di Maria De Filippi e i primi nomi trapelati

Come riportato da Davide Maggio durante Tv Talk, anche Maria De Filippi starebbe supportando Signorini nella selezione dei possibili concorrenti. E, come accade sempre in questi casi, è iniziata la valanga di ipotesi. Selvaggia Lucarelli, sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, ha scritto che la produzione avrebbe preso contatti con Massimo Lovati, avvocato coinvolto nel caso Garlasco e legale di Sempio. Lui, interpellato, ha risposto senza sbilanciarsi: «Se ne occupa il mio agente». Nel frattempo Novella 2000 ha fatto circolare altri due nomi – Alba Parietti e Bianca Balti – ma quest’ultima ha già smentito ogni coinvolgimento.

Le rivelazioni di Riccardo Signoretti: cinque “big” nel mirino

Sul settimanale Nuovo Tv, Riccardo Signoretti ha lanciato un’altra serie di potenziali concorrenti, tutti nomi che risponderebbero alla richiesta di Pier Silvio Berlusconi: puntare solo su volti di grande notorietà. Secondo il direttore, i personaggi presi in considerazione sarebbero: Federica Pellegrini, Walter Zenga, Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, Aida Yespica.

Per Yespica sarebbe un ritorno, visto che è stata protagonista del celebre GF Vip 2. Anche Jasmine Carrisi conosce già la casa più spiata d’Italia, avendo partecipato al format The Couple ambientato proprio negli spazi del Grande Fratello.