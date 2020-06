C’è un personaggio noto che attualmente sarebbe conteso tra due conduttori di altrettanti programmi molto amati: GF Vip 5 e Ballando con le Stelle. Il mondo della tv scalpita in attesa della ripartenza vera e propria ed anche le indiscrezioni pullulano in questo ultimo periodo. L’ultima arriva da Blogo e vedrebbe la posizione di una possibile concorrente che potrebbe dare del filo da torcere a chi è incaricato di portare avanti le trattative dal momento che se la contengono il GF Vip e Ballando.

GF Vip 5 o Ballando con le Stelle: personaggio noto ancora conteso

Sul piano Ballando con le Stelle, salvo cambio di programma dal prossimo autunno dovrebbe tenerci compagnia nella prima serata del sabato di Rai1, con Milly Carlucci al timone. Dieci puntate in totale andranno ad animare la 15esima edizione dello show che vedrebbe già il cast al completo, o quasi.

Secondo quanto finora emerso, ecco chi saranno i concorrenti di Ballando: Costantino della Gherardesca, il pugile Daniele Scardina, l’attore Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Elisa Isoardi, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri e Tullio Solenghi.

Secondo Blogo però ci sarebbe anche un altro concorrente che potrebbe andare ad aggiungersi alla rosa di protagonisti, il cui accordo non fu chiuso nei mesi scorsi a causa del sopraggiungere dell’emergenza Coronavirus. Si tratta dell’ex parlamentare Alessandra Mussolini. Scrive in merito il portale:

Pare ora, con la notizia della messa in onda di Ballando con le stelle per il prossimo autunno, che la trattativa fra la Rai e la Mussolini si sia riattivata, sul cui esito però tutto è possibile, vedremo dunque cosa accadrà nei prossimi giorni anche perché pare che l’ex parlamentare sia stata contattata anche dalla produzione del Grande Fratello Vip per entrare nel cast della prossima edizione del reality di Canale 5.

In attesa di saperne di più sul destino della Mussolini, dunque, pare proprio che l’appuntamento con Ballando con le Stelle è fissato per sabato 12 settembre in prima serata su Rai1 in compagnia di Milly Carlucci e del suo cast.