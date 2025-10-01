GF Super Vip: ecco chi sono i primi 3 nomi contattati

Primi nomi del GF Super Vip.

GF Super Vip: i nomi contattati da Alfonso Signorini per la nuova edizione

Con l’avvicinarsi del 2026, iniziano a circolare sempre più voci sul ritorno del Grande Fratello Super Vip, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere condotto da Alfonso Signorini. Il reality, che si prevede avrà una durata di 100 giorni – esattamente come quello attualmente in corso con Simona Ventura – andrà in onda solo se la produzione riuscirà a mettere insieme un cast di veri super vip.

Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro durante la presentazione dei nuovi palinsesti: il progetto potrà partire solo se saranno coinvolti nomi importanti e riconoscibili. In questo contesto, l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati è tutta concentrata sui possibili concorrenti in lizza.

“Nomi buoni, ottimi e bomba”

A lanciare l’ultima indiscrezione è stato Davide Maggio durante una diretta su Instagram. Il giornalista si è detto molto entusiasta per i primi nomi che ha scoperto, rivelando che potrebbero esserci davvero delle sorprese interessanti:

“Il Grande Fratello Super Vip si farà e ho anche saputo i nomi dei provinati sino ad oggi e ho urlato. Alcuni nomi sono buoni, altri davvero ottimi e altri ancora bomba“, ha dichiarato Maggio, senza però svelare i dettagli. Nemmeno in privato avrebbe fornito ulteriori informazioni: “non lo ha fatto neanche con me, quando gliel’ho chiesti privatamente”.

I tre nomi certi contattati

A fare qualche nome in più ci ha pensato invece Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha condiviso tre identità potenzialmente coinvolte nel progetto.

Secondo Parpiglia, tra i contattati ci sarebbero: Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi. Tre nomi che hanno destato reazioni contrastanti. La prima, Federica Pellegrini, è già apparsa recentemente in diversi programmi come Ballando con le Stelle e Italia’s Got Talent; Aida Yespica, invece, ha già partecipato a quattro reality (due edizioni de L’Isola dei Famosi, Supervivientes e una del Grande Fratello Vip). Infine, l’imprenditore Matteo Cambi, volto noto dei reality di qualche anno fa.

Queste le parole di Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip: “Continuano le chiamate in solitaria di Alfonso Signorini per il GFVip Gold. Dopo aver anticipato le telefonate fatte a Matteo Cambi e Federica Pellegrini, adesso si aggiunge come nome quello di Aida Yespica. Il tutto, ricordiamolo, senza che ci sia una redazione, provini, o una data certa di partenza. Al momento solo telefonate…”.

Al momento, quindi, nulla è confermato. Ma le trattative sembrano essere in corso, e se davvero alcuni dei nomi rivelati dovessero accettare, il Grande Fratello Super Vip potrebbe partire con il botto.