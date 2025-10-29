Cast GF Super Vip, Maria De Filippi aiuta Alfonso: “Quasi chiuso”

Mentre su Canale 5 continua la messa in onda del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, in casa Mediaset si lavora già alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà nel 2026.

Il conduttore, affiancato da un team fidato, è ormai vicino a chiudere la selezione del nuovo cast, un’operazione curata nei minimi dettagli anche grazie al prezioso supporto esterno di Maria De Filippi. La conduttrice, con la sua esperienza nel talent scouting televisivo, sta infatti dando una mano a individuare volti noti ma anche personaggi capaci di sorprendere e portare dinamiche fresche all’interno della Casa più spiata d’Italia.

“Cast quasi al completo”

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Affari Italiani, la rosa dei concorrenti sarebbe quasi definitiva e nelle prossime settimane verrà presentata ufficialmente a Mediaset e Endemol. L’obiettivo è quello di creare un cast davvero “Very Important”, in grado di riportare il pubblico al centro dell’attenzione dopo anni di edizioni consecutive.

Quando andrà in onda

Sul fronte della programmazione, si sta ancora discutendo la collocazione esatta del debutto. In un primo momento, si era pensato di mandare in onda il reality già a gennaio 2026, ma tra i corridoi di Cologno Monzese si fa strada l’ipotesi di posticiparlo a marzo, subito dopo il Festival di Sanremo. Questa scelta permetterebbe di dare respiro al palinsesto e di evitare un’eccessiva saturazione di reality show, alternando il Grande Fratello Vip con L’Isola dei Famosi, che potrebbe così tornare nei primi mesi dell’anno con Veronica Gentili alla conduzione.