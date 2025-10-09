GF, nuova coppia tra due ex concorrenti dello scorso anno

GF, nuova coppia tra due ex concorrenti? Spuntano indizi

Mentre la nuova edizione del Grande Fratello ha appena aperto le porte ai nuovi concorrenti (uno recentemente friendzonato da Anita), il gossip continua a circolare attorno a due ex protagonisti della stagione passata.

Negli ultimi giorni, infatti, si parla con insistenza di un possibile avvicinamento tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda, entrambi ex inquilini della Casa più spiata d’Italia.

I fan più attenti ricorderanno che durante il reality l’ex rugbista aveva espresso un certo interesse nei confronti della giovane pugliese. Tuttavia, all’epoca la loro relazione non era andata oltre una semplice amicizia.

Terminato il programma, Amanda aveva iniziato una breve frequentazione con Iago Garcia, attore spagnolo anche lui noto al pubblico italiano. La conoscenza tra i due si è conclusa nel giro di poche settimane, anche se entrambi hanno parlato di una separazione serena e di essere rimasti in buoni rapporti.

Amanda e Maxime, coppia ufficiale?

Ora però l’attenzione torna su Amanda e Maxime. Alcune storie Instagram condivise nelle ultime ore mostrano l’ex rugbista in Puglia, ospite proprio da Amanda. I due appaiono spesso insieme, tra video e foto che ritraggono momenti di quotidianità, sempre sorridenti e in compagnia anche delle amiche di lei.

Secondo alcune persone vicine alla Lecciso, si tratterebbe semplicemente di una solida amicizia. Tuttavia, Deianira Marzano, esperta di gossip e voce molto ascoltata sul web, ha un’altra idea: per lei tra Amanda e Maxime ci sarebbe una vera storia in corso.

A dare forza alle indiscrezioni, anche uno scatto apparso sui social e ricondiviso da Loredana Lecciso, in cui Maxime compare in compagnia di tutte e tre le sorelle Lecciso, segno che avrebbe già fatto conoscenza con l’intera famiglia.

Che tra i due sia nata davvero qualcosa di più? Per ora, non ci sono conferme ufficiali, ma gli indizi sembrano parlare chiaro.