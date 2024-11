GF, l’audio che fa tremare il reality: la frase choc sulla presunta truffa del televoto – VIDEO

L’eliminazione di Iago Garcia dalla Casa del Grande Fratello ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. In queste ore, su “X” è saltato fuori un interessante retroscena che mette in evidenza delle possibili scorrettezze sul televoto: scopriamo cosa è accaduto in dettaglio.

Iago Gate al Grande Fratello, televoto: il caso dell’eliminazione sospetta

La bomba è esplosa su X (ex Twitter) dopo che Ilaria Galassi avrebbe fatto un’affermazione scottante riguardo l’eliminazione di Iago Garcia a favore di Clayton Norcross. Pier Silvio Berlusconi, in merito alle affermazioni comparse sui social, avrebbe espressamente voluto mantenere l’attore americano nella Casa.

Secondo quanto riportato dagli utenti, durante la diretta si sarebbe sentita questa rivelazione prima che l’audio venisse improvvisamente tolto. “Ilaria è stata richiamata subito in confessionale”, scrivono i telespettatori più attenti.

Grande Fratello: la rivolta del pubblico

La reazione del web non si è fatta attendere: “Mi rifiuto di seguire un programma che non rispetta il telespettatore”, scrive un utente. Altri fanno notare: “Clayton l’ha nominato spesso, sono molto amici con Pier Silvio che lo ha voluto lì, a volte non censurano in tempo…”.

Grande Fratello: le possibili conseguenze dopo il televoto

Alcuni fan suggeriscono una soluzione dopo il televoto sospetto: “La cosa intelligente sarebbe far rientrare Iago dicendo che c’è stato un problema con le votazioni”. La questione sta assumendo dimensioni sempre più ampie sui social, mettendo in discussione la trasparenza del programma.

La scheda di Iago Garcia

Iago Garcia, all’anagrafe Iago Garcia Perez, 45 anni, è un famoso attore spagnolo, star de Il Segreto e Una vita. A 18 anni lascia la sua Ferrol in Galizia per trasferirsi a Londra, dove inizia a studiare recitazione. Al rientro in Spagna, studia alla Real Escuela de Arte Dramático.

In tv partecipa a diverse campagne pubblicitarie e prende parte a serie come Siete vidas, Memoria de España, e Amar en tiempos revueltos, che lo fa conoscere al grande pubblico.

La consacrazione definitiva arriva con Il segreto, dove Iago interpreta Don Olmo Mesía. Segue Acacias 38, conosciuto in Italia come Una Vita, in cui interpreta il personaggio di Justo Nunez.

Nel 2016, forte dei successi ottenuti in Italia con queste serie, partecipa all’undicesima edizione di Ballando con le stelle, vincendo in coppia con Samanta Togni.

Iago si trasferisce quindi in Italia, dove trova anche l’amore per Eleonora Puglia, attrice e ballerina. La relazione dura 5 anni e, quando termina, Iago torna a vivere in Spagna. Appassionato di sport, ama passare il tempo con gli amici, le feste in casa e la musica. Molto riservato, non ama che si parli della sua vita privata.