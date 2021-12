Continuano le “prese di posizione” di Franco, papà di Manuel Bortuzzo che quasi quasi fa vociferare più del figlio, protagonista del Grande Fratello Vip e primo “hater” di Lulù Selassiè.

Sophie Codegoni dopo il bacio a Gianmaria: il gesto del papà di Manuel Bortuzzo

Gli attentissimi amici di Twitter hanno notato un dettaglio legato a Sophie Codegoni. Franco non ha mai nascosto di fare il tifo per l’unione tra Manuel e l’ex tronista di Uomini e Donne, preferendo la biondina piuttosto che Lulù Selassiè.

In queste ore un nuovo gesto di Franco ha fatto chiacchierare la rete. Dopo il bacio con Gianmaria Antinolfi, il padre di Manuel avrebbe smesso di seguire Sophie Codegoni sui social, come se avesse “mandato in fumo” la possibile unione che avrebbe potuto avere con Bortuzzo.

Naturalmente queste sono solo ipotesi della rete ma di rado gli amici dei social sbagliano quando analizzano dei personaggi controversi.

E se Franco è “arrabbiato” con Sophie che ha baciato Gianmaria, Manuel Bortuzzo ridacchia di fronte alle lacrime di Lulù, prendendosi quasi gioco di lei anche con un semplice sguardo beffardo.

E se il padre di Manuel ha tolto il “segui” a Sophie, quelli a Giorgia Meloni e Matteo Salvini rimangono lì ben saldi, qualora ve lo stesse chiedendo.