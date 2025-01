Gesto delle corna in diretta al Grande Fratello: Maria Monsè sbotta contro una gieffina

Durante la recente puntata del Grande Fratello, un gesto apparentemente innocuo ha acceso un vero e proprio terremoto social. Mentre Maria Monsè e Perla Maria rientravano nella Casa per un confronto diretto con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, quest’ultima ha fatto il gesto delle corna rivolgendosi proprio alla Monsè, scatenando una reazione immediata.

Corna in diretta al Grande Fratello: scoppia il caso Ilaria Galassi

Nonostante il regolamento imposto dal programma, che obbligava i concorrenti al “freeze” durante alcuni momenti della puntata, Ilaria non ha trattenuto la sua frustrazione, portando la tensione alle stelle.

Maria Monsè risponde: “Atteggiamento vergognoso”

Maria Monsè non ha lasciato correre l’incidente. Sui social, la showgirl si è sfogata definendo il comportamento della Galassi come “maleducato” e “vergognoso”. Monsè ha poi accusato la concorrente di sfruttare i rapporti personali per proprio vantaggio, aggiungendo:

Dato che la verità brucia, Ilaria è andata a fuoco. Ha minacciato di farmi fare la stessa fine di Helena Prestes.

Un’accusa grave, che getta ombre su dinamiche poco chiare all’interno del reality.

Il conduttore Alfonso Signorini, pur intervenendo in passato per altri episodi di aggressività, non ha sanzionato direttamente il gesto delle corna. Tuttavia, Ilaria Galassi era già stata messa in nomination d’ufficio per un precedente comportamento contro Helena Prestes, che si era concluso con sanzioni anche per altri concorrenti.