Gessica Notaro torna all’attacco di Shaila e difende Javier: “Ora mi hai stancata!”

Nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più acceso il confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez. L’ex Velina, sempre più vicina a Lorenzo Spolverato, ha criticato aspramente Javier, accusandolo di comportamenti sleali e definendolo “senza coraggio”. Le sue parole non sono passate inosservate, scatenando una dura reazione, soprattutto da parte di Gessica Notaro, che ha voluto difendere pubblicamente l’amico.

Shaila Gatta e Javier Martinez: il motivo delle tensioni

La relazione tra Shaila Gatta e Javier Martinez, già delicata, è precipitata nelle ultime puntate del Grande Fratello. La Gatta ha spiegato di essersi sforzata di avvicinarsi a Javier per non deludere le aspettative dei coinquilini. Tuttavia, ha espresso un forte disappunto per i comportamenti di Javier, ritenendolo privo di carattere e definendolo “poco coraggioso”.

“Mi fa paura il diavolo che ha dentro”, ha detto Shaila, aggiungendo di sentirsi sollevata di essersi allontanata da lui.

In seguito alle dichiarazioni di Shaila, Gessica Notaro, attivista e amica di Javier Martinez, è intervenuta tramite i social per difendere l’amico e criticare aspramente le parole della Gatta. La Notaro ha espresso il suo dissenso in un post diretto scritto tra le sue Instagram Stories:

Cara Shaila, ho sperato fino all’ultimo di non dover intervenire. Ma ora mi hai veramente stancata! È delle persone come te che la gente deve aver paura, non di Javier!

L’intervento di Gessica Notaro è stato accolto con grande attenzione sui social, dove molti utenti hanno espresso il proprio sostegno nei confronti di Javier e il loro apprezzamento per il messaggio di Gessica.

Le forti accuse di Shaila hanno alzato ulteriormente la tensione nella Casa, generando nuovi dibattiti tra i concorrenti e i telespettatori. Da parte sua, Javier non ha ancora risposto apertamente alle affermazioni della Gatta, ma in molti si chiedono se il gieffino sceglierà di reagire o di mantenere un profilo basso.