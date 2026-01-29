Gerry Scotti risponde a Fabrizio Corona: le sue parole

Gerry Scotti ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse mosse da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo, intervenendo sulle pagine del Corriere della Sera. Le dichiarazioni dell’ex paparazzo, che hanno chiamato in causa il conduttore e il cosiddetto “sistema Mediaset”, hanno generato un forte clamore mediatico, spingendo Scotti a chiarire la propria posizione.

Nel podcast, Corona aveva attribuito al presentatore di Passaparola presunti comportamenti risalenti a molti anni fa, legati alle Letterine del celebre game show di Canale 5. Accuse che Gerry Scotti ha respinto senza esitazioni. “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false”, ha dichiarato, definendo prive di fondamento le affermazioni circolate.

Il conduttore ha poi allargato il discorso al tema della diffusione delle notizie, soffermandosi sul modo in cui le informazioni non verificate trovino spazio con maggiore facilità rispetto ai fatti reali: “Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante. Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. In aggiunta generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile”.

Entrando nello specifico delle accuse relative ai rapporti con le vallette del programma, Scotti ha ironizzato sull’assurdità dei numeri tirati in ballo: “Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di “Letterina”. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze”.

Il punto che più sta a cuore al conduttore riguarda proprio le donne coinvolte indirettamente nella vicenda. Scotti ha sottolineato come, nel dibattito mediatico, si sia completamente perso di vista il rispetto per le persone: “in questo tritacarne mediatico nessuno ha pensato che queste ragazze non sono pupazzi, bambole di pezza. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro”. E ha aggiunto: “Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine “letterina”, come fosse uno stigma. Non se lo meritano”. Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità.

Già prima della pubblicazione dell’episodio su YouTube, Corona aveva anticipato che avrebbe parlato di Gerry Scotti, sostenendo che “è coinvolto nel sistema Signorini” e affermando che “le letterine se le è passate tutte”. Secondo la sua versione, per ottenere il ruolo nel programma sarebbe stato necessario avere rapporti con Scotti e con il produttore Luca Giberna. A supporto di queste affermazioni, Corona ha citato la testimonianza di una ex Letterina, Alessia Fabiani, facendo anche i nomi di volti noti come Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

Nel frattempo, sul profilo social di Gerry Scotti non è possibile lasciare commenti, mentre il dibattito continua ad animare il mondo del gossip e dell’informazione, tra smentite decise e accuse che restano tutte da dimostrare.