Gerry Scotti e Michelle Hunziker, conduttori di Striscia la Notizia, sono finiti al centro di una maxi polemica internazionale per via di una piccola gag messa in scena nel corso del Tg satirico di Antonio Ricci poco prima di lanciare un servizio dell’inviato Pinuccio.

Gerry Scotti e Michelle Hunziker imitano i cinesi: scoppia la polemica

La puntata sotto accusa è quella dello scorso lunedì. Gerry e Michelle hanno lanciato un servizio di Pinuccio dedicato alla gestione della sede Rai di Pechino. L’inviato, infatti, da tempo sta seguendo per Striscia la rubrica “RaiScoglio24”.

Sin dalla presentazione del servizio, i due conduttori hanno scherzato sul modo di parlare dei cinesi che sono soliti pronunciare la lettera erre simile ad una elle, dunque per Michelle Hunziker Rai è diventato “Lai”.

Scotti e Hunziker hanno poi proseguito nel loro siparietto simulando gli occhi a mandorla. Uno sketch che però in tanti hanno ritenuto di cattivo gusto ed offensivo. Il caso è stato inizialmente segnalato dal creator Luis Pisano e poi rilanciato da Diet Prada, tra i profili Instagram più influenti in ambito fashion con quasi 3 milioni di follower, che ha commentato, tra le altre cose:

L’Italia ospita la più grande popolazione di cinesi in tutta Europa, con circa 310.000 cittadini cinesi che costituiscono la terza comunità di cittadini stranieri del paese.

Il programma di Antonio Ricci replicherà alla polemica?