La trasformazione di Geppi Cucciari: ecco la dieta con cui ha perso 10 chili e ritrovato la forma

Geppi Cucciari non è solo una delle donne più brillanti del panorama televisivo italiano: comica, conduttrice, attrice e intellettuale dalla battuta sempre pronta, negli ultimi anni ha stupito il pubblico anche per una trasformazione fisica evidente. Ma qual è il segreto della sua forma smagliante? Una dieta personalizzata, tanta disciplina e l’amore mai sopito per lo sport. Scopriamo nel dettaglio come Geppi Cucciari ha perso 10 chili e, soprattutto, come mantiene oggi il suo equilibrio tra alimentazione, benessere e ironia.

Geppi Cucciari: comica, conduttrice… e sportiva di lungo corso

Nata nel 1973 e cresciuta in Sardegna, Geppi Cucciari è da sempre abituata al movimento: prima ancora di calcare i palcoscenici della stand-up comedy, ha calcato i parquet di basket. Sì, perché Geppi ha un passato da atleta vera: ha giocato in Serie A2 con la Virtus Cagliari e in Serie C con il Gammabasket Segrate.

Lo sport, dunque, non è mai stato un’eccezione nella sua vita, ma un’abitudine radicata. Tuttavia, la vera svolta per il suo fisico è arrivata nel 2010, quando ha deciso di affidarsi a un nutrizionista per ritrovare energia, benessere e una nuova forma fisica.

La dieta di Geppi Cucciari: come funziona davvero?

La dieta seguita da Geppi Cucciari non è una di quelle che si trovano su internet con un clic. È stata progettata su misura per lei da un medico specialista. Un percorso serio, strutturato, ma non privo di una fase iniziale molto rigorosa.

Per i primi 40 giorni, Geppi ha eliminato completamente:

Carboidrati (pane, pasta, dolci)

Grassi aggiunti

Latticini e lieviti (a cui è intollerante)

Alcol e cibi processati

In questa fase ha puntato su proteine magre (carne bianca, pesce, uova), verdure a basso indice glicemico e molta acqua. Questo approccio ricorda in parte la dieta Dukan, ma senza seguirne rigidamente i protocolli.

Dopo il primo mese e mezzo, alcuni alimenti sono stati reintrodotti con cautela. In particolare:

Pasta e pane, solo in piccole quantità e non quotidianamente

Frutta a basso contenuto zuccherino

Alcuni latticini tollerabili in porzioni limitate

Il tutto, sempre sotto controllo medico e accompagnato da regolari check-up.

L’allenamento: sport, costanza e varietà

Accanto a una dieta personalizzata, Geppi Cucciari ha sempre mantenuto una routine sportiva costante, che ancora oggi rappresenta una parte fondamentale della sua quotidianità.

Ecco come si allena Geppi oggi:

Basket : la sua prima passione, a cui non ha mai davvero rinunciato.

TRX : allenamenti in sospensione per tonificare tutto il corpo.

CrossFit : circuiti ad alta intensità per migliorare forza e resistenza.

L’alternanza tra discipline dinamiche e allenamenti funzionali le permette di bruciare calorie, tonificare e restare attiva anche con una vita lavorativa intensa.

I risultati? Non solo fisici

Oggi Geppi Cucciari appare in splendida forma, ma il vero risultato del suo percorso è un benessere più profondo. In diverse interviste, ha sottolineato che la sua scelta non è stata dettata da un’ossessione per l’estetica, bensì dal desiderio di sentirsi meglio, più energica e centrata.

E i fan, ovviamente, l’hanno seguita con entusiasmo anche in questa trasformazione, apprezzando l’autoironia e la spontaneità con cui ha raccontato ogni fase del percorso.