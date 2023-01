Tra George Ciupilan e Nikita Pelizon, un tempo molto amici, il rapporto è molto cambiato negli ultimi giorni. Ormai i due Vipponi stentano a rivolgersi la parola e solo oggi hanno avuto un importante confronto in cui finalmente hanno affrontato il problema.

George e Nikita: amicizia in crisi per Antonella?

L’amicizia tra Nikita e Ciupilan è giunta al capolinea? Sicuramente è arrivata ad una battuta di arresto. Da una parte c’è George che ha paura che Nikita possa avercela con lui per via della sua amicizia con Luca Onestini:

Ti aspettavi una difesa da me, giusto?

La modella ha prontamente smentito l’ipotesi del ragazzo, comprendendo la sua posizione:

No no, non mi aspetto alcuna difesa visto che lui (Onestini, ndr) è un tuo amico.