Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, l’ex di George Ciupilan è entrata nella Casa per fargli una sorpresa. Samara Tramontana si è detta orgogliosa del suo percorso ed ha smentito di averlo tradito, nonostante la faccia di lui dicesse altro.

George ancora innamorato di Samara? Spunta un tradimento

Nella notte, George Ciupilan ha svelato di provare ancora qualcosa per la sua ex ma lei è fidanzata da circa un anno con un altro creator, tale Christian Daloi (che ha fatto il tifo per lei durante la diretta).

George si è domandato se la sua ex fosse fidanzata oppure no ma, secondo i movimenti social, la storia d’amore tra Samara e Christian proseguirebbe in maniera serena da quasi un anno.

In base ai pettegolezzi social, questa sarebbe stata una “mossa” del reality per far credere a George che la sua ex fosse ancora interessata a lui.

A quanto pare gli autori hanno fanno “centro” e Ciupilan si è un po’ sbottonato rivelando di pensare ancora a Samara (e, per questo motivo, si è domandato se fuori avesse un’altra storia).

In merito all’ipotetico tradimento che Samara ha smentito con forza è intervenuta Giulia Paglianiti che supporta un’altra tesi:

Ah sì? Gli mette le corna e poi va a ricucire al GF Vip? Che bella idea…

e comunque George un gran signore nel non aver voluto svelare la verità della loro rottura#gfvip pic.twitter.com/4kSuhIoOJZ — ♐︎ (@afiresign_) December 19, 2022

Alfonso ha parlato di Samara come della prima fidanzata di George ma sbaglia clamorosamente. Ciupilan, durante Il Collegio ha conosciuto Roberta Zacchero ed è stato fidanzato con lei per qualche tempo anche dopo la fine del programma.

Aridaje ma ancora a dire che questa Samara è stata la prima e unica ragazza di George? Alfonso o non sei informato o non si capisce cosa ti abbia fatto Roberta Zacchero, B O H#gfvip pic.twitter.com/lZXcfCfb5f — Sorgizzata ☀️ (@Sorgizzata) December 19, 2022

Fate entrare Samara Tramonta nella Casa del GF Vip, tanto credo che non aspetti altro.