Samara Tramontana, ex fidanzata di George Ciupilan, chiacchierando a Casa Pipol, ha parlato del percorso particolare del tiktoker, tra i concorrenti più amati del Grande Fratello Vip.

Tanti si lamentano in Casa del silenzio di George. Ma è un silenzio sicuramente giustificato. Innanzitutto si è ritrovato in una realtà completamente nuova e di cui non ha mai fatto parte. Sono tutti più grandi di lui.

La ex fidanzata di George ha svelato pure un retroscena:

George sta soffrendo di una cosa, anche se non ne parla. Io penso che lui per Nikita si stava iniziando a prendere. Poi invece è entrato Luca Onestini, il fidanzato che non si è capito se ci sta ancora. Lei che parla di Onestini e dice “non so come posso reagire quando lo vedo“. Anche se non ne parla, non lo dice, lo nasconde, da parte sua stava iniziando ad esserci questa cosa.