George Ciupilan dopo la puntata del Grande Fratello Vip è entrato in crisi per le parole dette su di lui da Matteo Diamante, che ha parlato del comportamento adottato dal gieffino con la sua ex fidanzata Nikita Pelizon.

George in crisi per Nikita: Antonino difende il loro rapporto

Il tiktoker, sfogandosi con Antonino Spinalbese, ha svelato – giustamente – di non voler rinunciare al rapporto che si è creato con Nikita nella Casa: “Io per delle parole del genere non mi allontano da Nikita, è una bella persona”.

Antonino ha preso le difese della loro amicizia, giudicando immatura la reazione di Matteo Diamante:

Tu ti faresti del male da solo a reprimere un sentimento. I tuoi sentimenti non li puoi frenare, se è un sentimento di bene non puoi negarlo a te stesso. Non ti fare ansie, ti comporti fin troppo bene. In quel sentimento lì, ti faresti del male da solo per privarti di qualcosa, George tu sei un essere umano, i sentimenti non puoi negarli a te stesso… Amicizia non amicizia. Amore non amore. Ascolta te stesso.

Se lui è un tuo amico non può parlare così… adesso non mi ricordo le frasi ma erano un po’ pesanti. Secondo me l’immaturo qua non sei tu. Se tu ti diverti, ridi e scherzi e ricevi quel tipo di messaggio a mio avviso è esagerato.