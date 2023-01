Nell’ultima puntata del GF Vip, George Ciupilan è finito in nomination e rischia di essere eliminato dal reality. Quella che lo vede protagonista è una nomination niente affatto semplice, in quanto il giovane Vippone va a scontrarsi con altre due concorrenti altrettanto forti: Nikita e Oriana.

George Ciupilan in nomination, i dubbi dello staff

Nelle passate ore, lo staff che cura la pagina Instagram di George Ciupilan ha voluto condividere alcuni pensieri. In modo particolare, dopo aver condiviso alcuni video tratti dal GF Vip, ha sottolineato il “George Mood”, tessendo le lodi del ragazzo:

Siamo felici e ci siamo fatti anche due risate dinanzi agli sguardi di un ragazzo che ha scelto di giocare al Grande Fratello mettendo al centro la buona educazione, la sua storia personale e una mano sulla spalla sempre pronta per tutti.

Mostrandosi a volte anche più maturo di chi maturo si professa ma solo per l’età. George, ha scelto di non fare triangolo amoroso, di non lanciare piatti o insultare i suoi compagni di viaggio chiamandoli “cane” o “donna facile” ecc.