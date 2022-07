All’inizio ci sembrava Awed, poi Antonino Spinalbese… ma non è nessuno dei due. Il nuovo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip (dopo l’indizio di Alfonso Signorini) è George Ciupilan. La conferma, oltre al tweet che vi mettiamo a seguire, sta – guarda caso – nella sua intervista di questa settimana proprio tra le pagine di Chi Magazine.

George Ciupilan al Grande Fratello Vip

NO AIUTO, LUI MINA VAGANTE CHE POTREBBE FAR BENE ALLE DINAMICHE MA NON SO QUANTO SOPPORTABILE, ALLA LUNGA https://t.co/vOBN2Qg4AC — Paola. (@Iperborea_) July 7, 2022

Dopo aver partecipato al docureality Il Collegio, Ciupilan ha preso parte anche al reality La Caserma. Poi è sbarcato su OnlyFans.

Ha avuto una storia d’amore con l’ex collegiale (della sua stessa edizione) Roberta Zachero: si sono lasciati ad aprile 2020.

George parla della sua dolorosa infanzia su Chi Magazine

George non è nato in Italia ma ha origini rumene:

Per comprarmi il gelato, andavo a riempire i bottiglioni d’acqua per le vecchiette e loro mi davano la mancia. Per muovermi e spostarmi mi attaccavo al volo alle carrozze coi cavalli. E appena il proprietario che conduceva mi scopriva, scappavo di corsa. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo.

All’età di otto anni si è trasferito nel nostro paese dopo la separazione dei suoi genitori ed ha raggiunto la mamma:

Sapevo che lei era in Italia, che aveva un nuovo compagno e che faceva la badante ad Arenzano. Quella sera è riapparsa e mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva per il passaporto. Poi mi ha chiesto di fare shopping per acquistare capi di abbigliamento per mio cugino. Finito il giro siamo saliti su un Van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia.

