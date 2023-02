George Ciupilan, una volta terminato il Grande Fratello Vip, ha finalmente deciso di prendere posizione dicendo ciò che pensa. L’ex concorrente si è scagliato contro Edoardo Tavassi tramite uno sfogo Instagram che potete ascoltare alla fine del nostro articolo.

Nonostante il fatto che io abbia parlato meno degli altri, sono rimasto impresso che nella Casa si parli ancora di me. Certe situazioni mi sembrano davvero esilaranti. Se io deciso di vivermi l’esperienza a modo mio, con delle mie regole vengo frainteso dalle persone. Io adesso la voce ce l’ho e mi espongo quando ritengo che sia giusto. Mi sento di dire che non mi hanno ancora capito perché sono una persona che osserva tanto e in continuo cambiamento.

In questo caso mi sento di dire che ironizzare sul fatto che io sia muto mi sembra solo di toccare la punta dell’iceberg solo per far parlare. Ovviamente questo messaggio è riferito a Edoardo Tavassi che dal mio punto di vista è uno stratega, finto amico e anche finto simpatico. Ma penso che la gente lo abbia già capito.