Geolier viene corretto in radio per il suo napoletano: la reazione (VIDEO)

Sta facendo discutere sui social l’intervista di Geolier a Radio 105, andata in onda all’interno del programma 105 Friends, condotto da Tony Severo e Ross. Il cantautore era in radio per presentare il suo nuovo album Tutto è possibile, ma l’attenzione degli utenti si è spostata rapidamente su alcuni momenti della conversazione.

In particolare, a finire al centro delle critiche è stato l’atteggiamento di Tony Severo, che in più occasioni ha corretto Geolier mentre rispondeva alternando l’italiano al napoletano. Un comportamento che molti ascoltatori hanno giudicato fuori luogo e poco rispettoso nei confronti dell’artista.

Su X numerosi utenti hanno sottolineato come quelle frasi in dialetto fossero perfettamente comprensibili, evidenziando il paragone con l’inglese: difficilmente, secondo loro, qualcuno si sarebbe permesso di interrompere un ospite per “tradurre” parole pronunciate in una lingua straniera. Durante l’intervista, lo stesso Geolier ha lasciato trapelare un leggero fastidio, smorzato però dall’ironia: “Vabbè ma se mi devi tradurre sempre“, ha commentato sorridendo.

A difesa del cantante sono intervenuti anche diversi fan. “Geolier ha fatto 30 minuti di intervista e ha detto tre frasi contate in napoletano (che si capivano perfettamente e che era inutile tradurre, in questo modo soprattutto) quindi per i citati: no, non è andato in radio a parlare in napoletano”, ha scritto un utente.

Un altro ha aggiunto: “Due frasi ‘tradotte’ senza alcuna necessità: comprensibili da chiunque. Avesse usato termini specifici (mi viene in mente… appucundria), sarebbe stato dovere dello speaker tradurre”.

Il video dell’intervista continua a circolare online, alimentando il dibattito sull’uso dei dialetti nei media nazionali e sul rispetto delle identità linguistiche degli artisti.