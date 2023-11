Genodrome, Ciao Darwin 9: ecco come cambia, via i rulli dopo l’incidente a Gabriele Marchetti

Ieri sera ha preso il via, a distanza di quattro anni, la nona edizione di Ciao Darwin, condotta come sempre su Canale 5 da Paolo Bonolis. La precedente edizione era stata caratterizzata da un brutto e discusso incidente a carico del concorrente Gabriele Marchetti nel corso del gioco del Genodrome. In questa nona edizione però, qualcosa è nettamente cambiato.

Genodrome, Ciao Darwin 9 senza rulli: come cambia il gioco

Il programma Ciao Darwin non ha rinunciato al Genodrome ma lo ha fatto mettendo da parte i pericolosi rulli. Dopo il drammatico incidente del 2019, qualcosa doveva necessariamente cambiare, e così è stato.

Lo abbiamo notato nella prima puntata dello show, in scena ieri sera, durante la quale Ciao Darwin ha deciso di fare a meno dei rulli durante il Genodrome dopo l’incidente che provocò la paralisi di Gabriele Marchetti.

Un cambiamento notato da molti spettatori che tuttavia avrebbero preferito la cancellazione definitiva del gioco, piuttosto che il cambiamento così radicale. “Genodrome quasi da rifare, la perdita dei rulli si sente”, si legge sul social X.

La decisione, tuttavia, non stupisce in quanto nel 2019 fecero molto discutere le conseguenze drammatiche dell’incidente a scapito del concorrente all’epoca 54enne, oggi tetraplegico.