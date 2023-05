A pochi giorni dall’attesa finale di Amici 22, non mancano le sorprese nella Scuola televisiva più celebre del nostro piccolo schermo. I genitori di Wax sono giunti nel talent ed hanno potuto rivedere il figlio dopo ben 8 mesi, in occasione di una sorpresa molto emozionante.

Genitori di Wax ad Amici 22 dopo 8 mesi

Nel corso del daytime di oggi 10 maggio di Amici 22, Wax è stato convocato in palestra. Qui è stato messo di fronte ad un quadro che ha riconosciuto essere subito di sua madre, che di mestiere fa proprio la pittrice. Poco dopo ha potuto sentire il messaggio audio della donna, che si è detta particolarmente orgogliosa di lui:

Ciao Matteo, sembra ieri che tutto è iniziato lì ad Amici in casetta […] E’ stato bellissimo vederti cantare la tua vita.

Wax ha prontamente commentato:

Io amo mia mamma e sono contento che possa dire questo di me. Lo faccio per lei, lei è una pittrice, un’artista ed è grazie a lei se canto.

Successivamente è stato chiamato in sala prove e qui ha trovato una collana del padre. Anche in questo caso non è mancato il messaggio audio del genitore:

Sei sempre stato unico nei tuoi gesti e nei tuoi travestimenti […] Continui a tenere aperto il negozio di giocattoli che hai in testa. Bravo Matte, bravo. Grazie Matteo, io ti amo. Il mio primo sogno si è già realizzato, quello di vederti felice, come ti sto vedendo e spero che la tua vita cambi e che ti dia tutto quello che ti meriti.

Ma i genitori di Wax, dopo i loro audio messaggi hanno realizzato la loro vera grande sorpresa, ovvero essere nella Scuola e poter incontrare il proprio figlio dopo 8 mesi, lasciando il cantante a bocca aperta.