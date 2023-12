Paolo Masella è un giovane macellaio di 25 anni proveniente da Roma, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello 2023. Nato il 15 dicembre 1997, Paolo ha un rapporto molto forte con la madre e la sorella, mentre il legame con il padre è più complesso. Scopriamo alcune informazioni sui genitori e la sua famiglia.

Danilo, Sandra e Chantal, genitori e sorella di Paolo Masella

I genitori di Paolo sono divorziati. Nonostante ciò, Paolo ha mantenuto un legame stretto con la madre, mentre il rapporto con il padre è stato più difficile a causa dei problemi di quest’ultimo con l’alcol.

Paolo ha dichiarato: “Mio padre quando beve è il più cattivo del mondo. Per me è solo il padre di mia sorella”.

Paolo ha una sorella maggiore, Chantal, che ha mantenuto un rapporto con il padre nonostante i suoi problemi con l’alcol.

Paolo ha rispetto per la scelta della sorella e riconosce che lei è più matura e paziente di lui in certi aspetti.

Nonostante le sfide familiari, Paolo ha trovato successo nella sua carriera professionale. Lavora come macellaio nel negozio del nonno e ha partecipato al Grande Fratello con l’obiettivo di realizzare il suo sogno di non far lavorare più la madre.