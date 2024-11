I genitori di Shaila Gatta avrebbero denunciato due concorrenti del Grande Fratello

Lunedì sera, secondo le anticipazioni degli amici di “X” (ex Twitter), i genitori di Shaila Gatta entreranno nella Casa del Grande Fratello per farle una sorpresa e confrontarsi con Mariavittoria e Javier: cosa accadrà? Sui social si parla, addirittura, di denunce.

I genitori di Shaila Gatta verso la denuncia: confronto al GF e spoiler

A quanto pare, la madre e il padre di Shaila vorrebbero denunciare qualcuno, ma non sappiamo bene chi anche se sono emersi proprio i nomi di Mariavittoria e Javier Rodriguez, ex fiamma della figlia accantonata in fretta e furia per cadere tra le braccia di Lorenzo Spolverato.

Chi è la mamma di Shaila

La mamma di Shaila Gatta si chiama Luisa ed è stata per molti anni una sarta che lavorava da casa. In un’intervista, Shaila ha ricordato con affetto i sacrifici fatti dalla madre per permetterle di coltivare il suo sogno. “Per poter studiare danza alla Scuola Harmony di Napoli, ho dovuto fare molte rinunce. Mio padre Cosimo, autista Asl, e mia madre Luisa non navigavano nell’oro, ma hanno cercato di fare tutto il possibile per me”, ha raccontato Shaila.

Il rapporto con il padre, però, non è sempre stato facile. Quando Shaila ha deciso di lasciare Napoli per trasferirsi a Roma e inseguire la carriera di ballerina, suo padre Cosimo si è opposto fermamente. “Per molto tempo io e lui non ci siamo rivolti la parola. Ero arrabbiata con lui, ma oggi capisco che era solo paura e frustrazione per non potermi dare quanto avrebbe voluto”, ha dichiarato Shaila. Con il tempo, grazie ai successi professionali della figlia, la serenità è tornata in famiglia.

Le accuse dell’ex fidanzato e l’intervento della mamma

Negli ultimi giorni, la partecipazione di Shaila al Grande Fratello ha scatenato nuove polemiche, con il suo ex fidanzato Alessandro Rizzo che l’ha accusata di essere una “bugiarda che inventa storie per visibilità”. Dal momento che Shaila è impossibilitata a replicare, è intervenuta la madre Luisa per difenderla. “Mia figlia non ha mai fatto il nome del Signor Rizzo. Ma visto che lui si sente chiamato in causa, mi sento in dovere di rispondere”, ha dichiarato la signora Luisa in un’intervista a 361 Magazine.

Luisa ha raccontato come l’intervento del coreografo Marco Garofalo sia stato decisivo per far uscire la figlia da una relazione difficile. “Il Sig. Rizzo era un ostacolo per mia figlia e all’epoca la sua vicinanza le creava problemi lavorativi. Marco Garofalo le ha aperto gli occhi e da quel momento la vita di Shaila è cambiata radicalmente”, ha aggiunto Luisa. La madre ha sottolineato come la relazione fosse finita ormai dieci anni fa e si è detta sorpresa per le tempistiche con cui Rizzo ha deciso di esporre la sua “verità”.