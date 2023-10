Heidi Baci, prima di abbandonare la Casa del Grande Fratello, aveva condiviso dettagli sulla sua famiglia. Parlando di sua madre e di suo padre aveva detto: “Mio fratello e io siamo cresciuti in un ambiente estremamente sano, circondati dall’amore e da una passione travolgente da parte dei nostri genitori”.

La Casa del Grande Fratello è stata scossa da un evento inaspettato: Heidi Baci ha improvvisamente deciso di abbandonare il gioco dopo un incontro con suo padre, motivando la sua scelta con ragioni non completamente chiarite al pubblico.

È evidente che ciò che il padre ha detto durante questo incontro ha pesato notevolmente sulla decisione di Heidi.

L’uomo si è espresso in modo deciso riguardo al legame di sua figlia con Massimiliano Varrese, esortandola più volte a lasciare la Casa nel caso in cui non si sentisse a suo agio.

Heidi, già nel corso della diretta del Grande Fratello, aveva annunciato la sua intenzione di uscire dal programma perché preoccupata per la salute di sua madre e aveva espresso il desiderio di capire meglio ciò che stava accadendo al di fuori della Casa.

Prima di questi avvenimenti, Heidi Baci aveva condiviso con affetto il forte legame familiare che aveva con i suoi genitori, confidandosi con le coinquiline nella Casa:

Mi hanno molto amata. Con i miei genitori siamo una famiglia incredibile. Nella vita, se diventassi la metà di quello che sono stati i miei genitori, sarei perfetta. Si amano moltissimo. C’è proprio aria di amore in casa. Sono stati fortissimi. Parliamo di persone che sono arrivate in Italia tra mille difficoltà.

Non è stato semplice far crescere me e mio fratello in un ambiente sanissimo e non era così semplice. Hanno fatto mille sacrifici, per me e mio fratello danno tutto. Per questo dico che essere la metà do ciò che sono loro sarebbe tantissimo. Hanno fatto sacrifici allucinanti. Sono partiti da zero letteralmente. Mia madre non ha mai lavorato.