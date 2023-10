Heidi Baci è di origine albanese e ha parlato molto dei suoi genitori quando era nella Casa del Grande Fratello. Suo padre è un imprenditore edile e ha avuto un percorso lungo e sicuramente tortuoso. Sua mamma è invece con lei molto complice e presente.

Heidi Baci ha detto che ha preso il sangue freddo e l’ambizione tutte da suo papà. L’ex concorrente del Grande Fratello ha anche raccontato come nel periodo del Covid sia riuscita a portare i suoi genitori a Dubai, dove ha lavorato per alcuni mesi:

Ho trascorso un anno a Dubai e ho fatto una sorpresa ai miei genitori. Ho fatto follie, chiamate, ho fatto un casino… Ho ribaltato il mondo per farli venire. Sono stati con me dieci giorni, durante le feste natalizie. Il primo gennaio abbiamo fatto il bagno a mare!

Il padre di Heidi ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF rivelando le condizioni di salute (preoccupanti) della mamma invitando la figlia a lasciare il reality show.

La bionda ha deciso di ascoltare il padre abbandonando in fretta e fuori il loft di Cinecittà mettendo un punto alla conoscenza con Massimiliano Varrese:

Mi sono resa conto di quanta manipolazione c’è stata. Ho molta rabbia in questo momento, nei confronti di nessuno, se non per me stessa. Molto spesso quando cercavo di avere un rapporto civile in casa, e mi allontanavo perché mi sentivo oppressa, lui metteva davanti la figlia, dicendo che io rovinavo la sua immagine e io cercavo di proteggere la sua figura