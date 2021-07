Gemma Galgani, intervistata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, svela qual è il cavaliere di cui sente più la mancanza e racconta se tornerà al trono over in partenza dal prossimo settembre.

Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco, “il lupo di mare dai lunghi capelli biondi”. Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione: una meravigliosa passeggiata nei pressi della cittadina di Bonassola, in Liguria, un lungo cammino per raggiungere la meta, la piccola Cappella della Madonnina della Punta, una chiesetta a dir poco deliziosa a picco sul mare.

Al tramonto gli scorci sulle onde diventano immediatamente più poetici e tutto diventa di colore rossastro, ma il porticato, costruito in un secondo tempo, nel millenovecentotrentadue, incornicia i panorami in finestre ad arco.

Impossibile per i fidanzati non farsi uno scatto in mezzo a uno degli archi, tenendosi in uno stretto abbraccio e scambiandosi baci e promesse.

Forse anche per lo scenario marino, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in mente quell’immagine, insieme a Marco… un bel ricordo che resterà sempre con me, e la suggerisco a tutti gli innamorati!