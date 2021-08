Non solo Gemma Galgani, storica dama del trono over di Uomini e Donne sarà presente nel corso della nuova edizione del programma (del quale oggi si registrano le prime puntate) ma la rivedremo nuovamente “cambiata”. Una trasformazione fisica che sembra bissare quanto già avvenuto lo scorso anno ed alla quale la storica dama nemica di Tina Cipollari non sembra voler più rinunciare.

Gemma Galgani si è rifatta il seno prima di Uomini e Donne

A svelare nuovi clamorosi dettagli sul cambiamento messo in atto nel corso dell’estate da Gemma Galgani e che avremo modo di vedere con l’esordio della nuova edizione di Uomini e Donne, è stato Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv. Il giornalista ha riportato il trafiletto tratto dal settimanale Nuovo, nel quale si legge:

Clamoroso a Uomini e Donne. Gemma si è rifatto pure il seno. Dopo il lifting al viso arriva anche il ritocco al decolletté. Così la dama, che da undici anni è nello show di Maria De Filippi, spera di trovare un compagno.

Nella didascalia al post di Instagram è possibile conoscere qualche dettaglio in più:

Clamoroso a “Uomini e donne”. Gemma – la dama torinese che da undici anni cerca l’amore nel dating show di Maria De Filippi – apparirà in studio con un decolleté nuovo di zecca. Una… grande novità che non passa inosservata! La Galgani aveva già fatto discutere per il lifting, che le aveva tolto almeno dieci anni dal viso. Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?

Vedremo quale sarà la reazione del pubblico in studio e da casa ma soprattutto di Tina Cipollari e Gianni Sperti alla nuova trasformazione di Gemma in seguito alla ripartenza di Uomini e Donne.