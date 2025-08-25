Gemma Galgani, che lavoro fa oggi: le foto esclusive

Che lavoro fa oggi Gemma Galgani per arrotondare.

Gemma Galgani si reinventa cameriera a 75 anni: “Mi rimetto sempre in gioco”

Gemma Galgani, volto storico del Trono Over di Uomini e Donne, ha sorpreso il pubblico con una scelta inaspettata. Durante l’estate, ha deciso di mettersi alla prova in un ruolo del tutto nuovo: quello di cameriera in un locale di Saint Vincent.

A rivelare la notizia è stato Riccardo Signoretti sulle pagine del settimanale Nuovo. Secondo quanto riportato, Gemma si starebbe dedicando con serietà al nuovo lavoro: accoglie i clienti, li consiglia, si intrattiene con loro e, pare, tutti siano soddisfatti del servizio. Lo stesso Signoretti scrive: “Da dama in tv a cameriera in un bar, un lavoretto estivo per arrotondare: ‘Nella vita io mi rimetto sempre in gioco e ora eccomi qui!’”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

“E’ bravissima, dà consigli sul menu, ma anche su questioni di cuore”

Tra i clienti del locale c’è anche chi conferma le sue qualità: “Lei è bravissima, dà consigli sul menu, ma anche sulle questioni di cuore”, ha dichiarato qualcuno.

A 75 anni, la celebre rivale di Tina Cipollari non smette di sorprendere, neanche quando è lontana dagli studi televisivi.

Gemma confermata per la prossima stagione

Anche il blogger Lorenzo Pugnaloni ha confermato la notizia. Ricorda infatti che Gemma, prima dell’esperienza televisiva, aveva già avuto un ruolo importante nel mondo del lavoro: è stata direttrice di sala al Teatro Colosseo di Torino. Oggi, invece, si è rimessa in gioco con un lavoro stagionale. Pugnaloni scrive: “È già confermata per la nuova edizione e questa estate – come mi hanno segnalato diverse persone – ha scelto di lavorare come cameriera in un bar; chiaramente, per arrotondare. Molte persone che hanno preso ordinazioni da lei, affermano che è stata sempre gentile e cordiale. Molti la riconoscevano e si facevano foto ecc… Brava, bell’esempio!”.

Il ritorno a Uomini e Donne è vicino

Nonostante il nuovo impegno, Gemma è pronta a tornare negli studi di Canale 5. A breve inizieranno infatti le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, e lei sarà ancora una volta protagonista del parterre femminile. Chissà, magari questa volta troverà davvero l’amore… magari tra i tavoli, invece che negli studi.