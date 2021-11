Gemma Galgani assente a Uomini e Donne: ecco per quale motivo la dama over sarà in collegamento

Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne assente alle registrazioni: per quale motivo? La dama è risultata positiva al Covid e, proprio per questo, ha dovuto seguire la nuova puntata in collegamento da casa.

Gemma Galgani assente a Uomini e Donne: la dama è positiva al Covid

Secondo le anticipazioni del buon Lorenzo Pugnaloni, la dama del trono over avrebbe partecipato alla nuova registrazione di Uomini e Donne in collegamento da Casa sua.

Come sta Gemma? A quanto pare la dama, per fortuna, è in ottima forma e non avrebbe riportato sintomi particolarmente gravi.

Proprio per questo motivo la dama ha deciso di essere comunque presente anche se in collegamento da casa sua a Torino.

Tra gli ospiti della nuova registrazione ci sarà anche Teresanna Pugliese, protagonista storica di Uomini e Donne prima come corteggiatrice, poi da tronista e, in seguito, nuovamente da corteggiatrice per riconquistare Francesco Monte.

Dopo Uomini e Donne Teresanna ha partecipato anche al Grande Fratello Vip.

Le altre news della registrazione

Tra le altre anticipazioni, Ida Platano non ha perdonato Diego (nonostante lui si sia presentato in studio con un vassoio di cannoli) ed ha concesso un ballo ad Armando Incarnato.