Perla Vatiero si confida con Fiordaliso nella Casa del Grande Fratello e svela di aver perso sua sorella gemella quando aveva appena 7 mesi. Ecco il commovente racconto della new entry del loft di Cinecittà.

Mia mamma ha perso una figlia. Io sono gemella. Quanti anni aveva? 7 mesi. Da quando ero piccola avevo il desiderio di avere una gemella ma non sapevo questa cosa. Nei momenti in cui mi sono sentita sola mi veniva da pensare a lei. Il senso di protezione…. come se avessi il mio angelo custode, come se vivessi per due. Sì, ho una sorella più piccola. Se è bella come me? Sì, lei è mora mi somiglia.