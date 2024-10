Gelosia di Lorenzo per Shaila e mania di controllo? I clamorosi video scatenano il web

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, la gelosia di lui mette in crisi il loro rapporto?

Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, sta affrontando una crescente preoccupazione riguardo alla sua relazione con Shaila Gatta. La gelosia e il bisogno di controllo sembrano infatti minare la serenità della coppia, gettando ombre sul loro futuro. Le recenti dichiarazioni del gieffino hanno sollevato numerosi dubbi, con lo stesso Lorenzo che ha ammesso di avere difficoltà a gestire i sentimenti verso l’ex velina.

La gelosia di Lorenzo Spolverato mette a rischio il rapporto con Shaila

Le insicurezze di Lorenzo si sono manifestate apertamente quando ha confessato che il lavoro di Shaila, che spesso la porta a partecipare a eventi e feste, rappresenta una sfida insormontabile per lui. “Non c’entri tu, è più forte di me… È una cosa che devo affrontare io“, ha spiegato il concorrente, sottolineando come il problema sia interamente personale e da risolvere senza l’aiuto di Shaila. Nonostante le rassicurazioni della ragazza, che ha invitato Lorenzo ad accompagnarla in futuro agli eventi, il gieffino continua a sentirsi sopraffatto.

Lorenzo inizia a farsi paturnie sul rapporto perché non può controllare il lavoro di Shaila e la sua gelosia tossica #grandefratello pic.twitter.com/92rNVIRxGz — lollypop ☀️ (@Unadolcestronza) October 26, 2024

Lorenzo ha condiviso le sue difficoltà anche con i suoi nuovi amici spagnoli all’interno della Casa, esprimendo la necessità di avere un maggiore controllo nella relazione. “Se io sento di non poterla controllare e devo pensare che lei non è mia…”, ha confessato il concorrente, lasciando intuire quanto sia profonda la sua lotta interiore. Le sue parole hanno sollevato discussioni sia tra i coinquilini che tra i telespettatori, preoccupati che questa gelosia possa portare a un’inevitabile rottura.

In tutta questa situazione che si è creata tra Shaila e Lorenzo state perdendo il focus dell’attenzione e soprattutto state condividendo i video sbagliati ecco perché farò un bel thread sulle cessate uscite dalla bocca del ratto#grandefratello pic.twitter.com/fVYhpyB69R — lollypop ☀️ (@Unadolcestronza) October 26, 2024

Shaila ha cercato di smorzare le preoccupazioni del compagno, facendo notare che nel suo ambiente lavorativo ci sono persone di valore e che Lorenzo potrebbe tranquillamente accompagnarla. Tuttavia, le sue parole non sembrano aver dissipato i dubbi del gieffino, che rimane intrappolato tra il desiderio di fiducia e il bisogno di controllo.