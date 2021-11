UPDATE: Nel frattempo, proprio pochi minuti fa, Andrea Zenga ha pubblicato una Story che lo ritrae con il fratello maggiore e che smentirebbe, tra le righe, tutto quello che è emerso in queste ultime ore. Nessun attrito, dunque, ma un rapporto di fratellanza sincero che andrebbe ben oltre il mero gossip.

Cosa succede tra Andrea Zenga ed il fratello Nicolò, fresco di nozze? Se i due erano sembrati molto uniti sia prima che dopo la partecipazione di Andrea al Grande Fratello Vip, qualcosa sarebbe accaduto più recentemente. La ritrovata pace con il padre Walter avrebbe dovuto riunire la famiglia ma voci sempre più insistenti farebbero ora ipotizzare una possibile frattura tra i due fratelli.

Gelo tra i fratelli Zenga? Arrivano alcune segnalazioni

L’ultimo gossip vedrebbe coinvolte le rispettive compagne dei due fratelli Zenga, ovvero Rosalinda Cannavò, l’attrice siciliana con la quale Andrea ha ritrovato l’amore proprio tra le mura della Casa di Cinecittà, e la collega Marina Crialesi, neo moglie di Nicolò.

Deianira Marzano, esperta di gossip, ha ricevuto delle segnalazioni, poi rese pubbliche, dalle quali emergerebbero dei presunti attriti della neo sposa nei confronti di Rosalinda.

Un gossip esploso dopo l’assenza di Andrea – che aveva annunciato di essere il suo testimone – e Rosalinda al matrimonio di Nicolò, il quale aveva giustificato la mancata presenza delle loro famiglie per rispetto ai familiari della futura moglie che non avrebbero potuto prender parte alle nozze.

Oggi però, arriva la segnalazione pubblicata da Deianira che getterebbe nuove ombre sui rapporti tra i fratelli Zenga:

C’è stata una grossa litigata a quanto pare per il profondo astio/invidia che ha la sposa Marina nei confronti della fidanzata di Andrea, Rosalinda Cannavò. Praticamente non c’è più nessun rapporto tra Nicolò Zenga con il fratello Andrea e la mamma Roberta.

A conferma del pettegolezzo, una ulteriore segnalazione che rimarcherebbe quanto precedentemente raccontato da una presunta fonte vicina ad entrambi i fratelli.

Noi non possiamo che prendere il gossip con le pinze e sperare che possa rimanere tale e magari possa trovare, in caso, smentita da parte dei diretti interessati. Andrea in particolare ha sempre tenuto alla sua riservatezza ed al tempo stesso ha avuto modo di evidenziare il suo forte legame alla famiglia, motivo in più per sperare che sia una voce infondata.