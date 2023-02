Le parole usate da Gegia nella Casa del GF Vip contro un suo inquilino, Marco Bellavia, hanno inevitabilmente segnato una tristissima pagina di televisione difficile da dimenticare. Di bullismo, nella Casa, purtroppo se ne è continuato a vedere anche dopo ma a far sollevare un vero e proprio polverone era stata Gegia, che vantava di essere una psicologa.

Gegia radiata dall’ordine degli psicologi del Lazio

Il tempo al passato oggi calza a pennello dal momento che Gegia, dopo la sua esperienza al GF Vip, è stata radiata dall’ordine degli psicologi del Lazio. Una decisione giunta in queste ore e resa nota da Veronica Satti, che si era unita sposando l’esposto presentato all’ordine di cui faceva parte l’ex Vippona.

Nelle passate ore, proprio Veronica ha condiviso con enorme soddisfazione una Story su Instagram di Alessia Pontecorvo nella quale veniva comunicata la sua radiazione dall’albo: “Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, poi come psicologa te ne assumi le responsabilità”.

L’ordine psicologi del Lazio ha dunque accolto la segnalazione nei confronti di Gegia, prendendo una decisione ufficiale, con tanto di documento che attesta la chiusura del procedimento disciplinare a carico dell’ex protagonista del GF Vip, con la “sanzione della radiazione”.

Una vittoria per Veronica Satti e per molti spettatori che si erano schierati contro le parole gravissime pronunciate da Gegia, a maggior ragione per il ruolo ricoperto e che avrebbe dovuto usare per sensibilizzare su temi come la salute mentale.

Il malessere di Marco Bellavia nella Casa del GF Vip sarebbe potuto essere quello di ciascuno di noi. E l’indifferenza, peggio ancora se accompagnata da frasi durissime come quelle pronunciate da Gegia – “un depresso maniacale. Dovevamo tenercelo e sentire le caz*ate che diceva e dire Bravo tesoro?” – al posto dell’empatia potrebbero creare malesseri ancora più pericolosi.

Veronica ha voluto esprimere il suo pensiero dopo la decisione dell’Ordine: