Tommaso Zorzi ha ricevuto (ancora una volta) degli agghiaccianti insulti omofobi: “Siete gay, muori!”, gli ha scritto una persona tra i commenti di Instagram.

“Gay, muori!”, Tommaso Zorzi pubblica gli insulti omofobi

Il personaggio in questione è un tale Luca (oscuro il cognome giusto per rispetto della privacy) che pare essere un direttore creativo, produttore e tour manager dei concerti europei di Dua Lipa (oltre a lavorare per la Warner UK).

“Tour manager di Dua Lipa? Annamo bene stellina”, ha risposto Tommaso Zorzi pubblicando il commento “incriminato”.

Io spero che al “signor” Luca abbiano hackerato il profilo altrimenti dovrebbe vergognarsi senza troppi giri di parole.

Continuo a domandarmi per quale motivo la gente abbia dentro così tanta rabbia e frustrazione da non trovare mai il modo per eliminarla in maniera costruttiva.

Ragazzine perennemente su Twitter ossessionate dall’idolo di turno sporcano i social con continue offese visionando con voracità ossessiva i profili di coloro che dicono di “odiare”.

Presunti professionisti vomitano insulti omofobi senza vergogna e hater e troll riempiono la rete di negatività e povertà d’animo.

Se posso dirla tutta io, per la vostra condizione, provo seriamente della profonda compassione.