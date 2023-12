Garibaldi vuole uscire dalla Casa del Grande Fratello? Questo l’ultimo spiffero della rete dopo le recenti dinamiche che hanno coinvolto il concorrente.

Garibaldi vuole lasciare la Casa del Grande Fratello: il motivo

Secondo Amedeo Venza, infatti, Garibaldi avrebbe espresso la volontà di lasciare la Casa del Grande Fratello dopo aver dato un pugno contro il muro la sera di Natale:

Garibaldi in lacrime! nella notte sarebbe entrato nel confessionale esprimendo la volontà di uscire perché teme un richiamo da parte di Alfonso nella prossima puntata riguardo il gesto violento (ha tirato u pugno al muro) la notte di Natale.

Giuseppe vuole lasciare la Casa ed è subito:

La scheda del concorrente

Giuseppe ha 30 anni è nato a Palmi e vive a Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria).

Aveva iniziato a lavorare nel bar e nella piccola coltivazione agricola di famiglia, poi nel 2020 si è trasferito prima in Veneto e poi a Piacenza per lavorare come collaboratore scolastico e, contemporaneamente, come barman in discoteca la sera.

Oggi è tornato a vivere in Calabria dove continua a dividersi tra il lavoro a scuola e quello nei locali. Simpatico e autoironico, scherza spesso sul suo cognome importante parlando di una presunta parentela con Garibaldi. Nel tempo libero ama viaggiare e conoscere persone nuove.