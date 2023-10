L’eliminazione di Samira Lui dal Grande Fratello, nella puntata andata in onda nella prima serata di ieri, ha destabilizzato non poco Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese si è ritrovato a piangere per l’uscita dell’amica per la quale ha sempre avuto un forte interesse.

Garibaldi pensa a Samira, Beatrice sbotta

Proprio l’atteggiamento di Garibaldi, ha messo in discussione ancora di più il rapporto con Beatrice Luzzi. Sebbene Garibaldi e Samira abbiano sempre parlato di una semplice amicizia tra di loro, dopo la reazione di Giuseppe all’eliminazione della Lui, i dubbi dell’attrice si sono moltiplicati.

Eheheh Peppino, ti sarebbe piaciuto stare con due piedi in una scarpe eh. Esplicitando davanti a Beatrice il tuo interesse per Samira, confermi solo che stavi con lei per ingelosire l’altra #grandefratello pic.twitter.com/y6LGYg84Qc — falsaaaaah (@falsaaaaah) October 20, 2023

Il bidello, in effetti, si è ritrovato a piangere e ad abbracciare il cuscino ed i vestiti dell’ex concorrente. Beatrice, di contro, ha deciso di affrontare il ragazzo:

La verità è venuta fuori. Lui ha detto ‘Samira è la persona più importante per me nella Casa’ quindi i miei dubbi erano leciti e il sentimento che avevi per Samira era decisamente più ampio di quello che avessi mai potuto avere per me.

Beatrice: La verità è venuta fuori. Lui ha detto – Samira è la persona più importante per me qua dentro – quindi i miei dubbi erano leciti e il sentimento che avevi per Samira era decisamente più ampio di quello che avessi mai potuto avere per me. #grandefratello pic.twitter.com/Ny6DwyK9bL — portineriazorzando (@portineriazorz1) October 20, 2023

Garibaldi ha tentato di difendersi, a sua volta, mettendo in dubbio i sentimenti della Luzzi e negando le sue cattive intenzioni rispetto al fatto di provare un interesse per Samira, ma Beatrice ha rilanciato:

Se per te la persona più importante è lei, come puoi pretendere che io possa vivere un rapporto con te?

Indubbiamente l’assenza di Samira ha avuto delle ripercussioni importanti sull’umore di Giuseppe, tanto da portare la stessa Beatrice a chiedergli spiegazioni.

Garibaldi che sniffa e accarezza il cuscino di samira, il povero cucciolo indifeso innocente preso in giro #grandefratello pic.twitter.com/OgBSmlJ79Z — mel (@mellaingg) October 20, 2023