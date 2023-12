Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris hanno parlato di omosessualità nella Casa del Grande Fratello. Durante una chiacchierata molto intima, i due concorrenti hanno espresso il loro punto di vista.

Garibaldi chiacchierando con la sua coinquilina del GF ha raccontato della chiusura del suo paese in Calabria e di quanto gli abbia fatto bene viaggiare e conoscere persone differenti nel corso della sua vita. Poi ha svelato pure un retroscena in merito ad un incontro che ha contribuito ad aprire moltissimo la sua mente.

Ecco cosa riportano i colleghi di Biccy:

Nelle mie zone era una cosa vista male essere amici di un ragazzo omosessuale. Se nel mio paesino in Calabria ci sono ragazzi gay? No, non ci sono, almeno dichiarati.

La prima volta che sono andato in crociera un anno fa, avevo come capogruppo una persona che era nata uomo ed era diventata donna, anzi, la saluto e le voglio molto bene.

All’impatto non sapevo cosa fare. Credimi che questa ragazza l’ha capito subito, capiva da dove venivo, capiva la mia situazione, mi ha preso per mano e mi ha raccontato tutta la sua storia, il suo percorso. Io da lì in poi ho compreso tante cose. E ho promesso che mi dovranno tagliare la lingua nel momento in cui darò giudizi o avrò pregiudizi su persone che non conosco e che hanno una vita diversa dalla mia.

Lei mi ha dato un grande insegnamento ed è stata una spinta per aprirmi totalmente. Se fossi rimasto giù non sarebbe successo. Ora per me è una cosa normale. Anzi, mi farebbe piacere ascoltare altre storie.

Adesso la mentalità sta cambiando anche al Sud. Tutti i giovani viaggiano, tornano, vedono le cose in maniera diversa, si approcciano in modi nuovi e capiscono. Magari la mentalità più vecchia scompare. Anche i genitori vedendo i figli che cambiano poi si adattano.

Se io o uno dei miei fratelli avessimo detto di essere gay? All’inizio non viene ben visto in certi posti. Poi però con il tempo se ami un figlio davvero devi aprirti e accettare.