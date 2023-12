Il Grande Fratello ci ha “regalato” anche in questa edizione, esempi di uomini che non vorremmo mai vedere in TV (e nemmeno frequentare nella vita di tutti i giorni). Giuseppe Garibaldi, per esempio, si è aggiudicato il nuovo vomitevole commento parlando delle persone omosessuali.

Garibaldi accusato di omofobia: lo scivolone sull’accettazione

“Io ho fatto un enorme passo. Già è tanto che li accetto… adesso è normale, una volta era un casino”. “Prima di aprire la bocca rifletti”, ha aggiunto Varrese.

Le parole di Giuseppe sono dettate da una profonda ignoranza, questo è chiaro.

Lui ha fatto un “enorme passo” per accettare gli omosessuali, così dice. E per quale motivo avrebbe dovuto sforzarsi così tanto se non avesse radicata dentro di sé una profonda incompetenza?

Garibaldi riferendosi alle persone omosessuali:“già è tanto che li accetto”. RATTO 🤢 #GrandeFratello pic.twitter.com/hneOt6oiVw — Tia | Bea Luzzi Stan 👑 (@ansiacostantee) December 28, 2023

Alcune settimane fa, proprio Garibaldi aveva parlato positivamente dell’argomento, svelando di essere stato aiutato da una persona per affrontare la questione: