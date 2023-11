Giuseppe Garibaldi, nonostante sostenga di essere innamorato di Beatrice Luzzi, ieri l’ha lasciata in diretta durante la nuova puntata del Grande Fratello andato in onda su Canale 5.

Garibaldi lascia Beatrice in diretta e poi la sfotte con Paolo

In questi tre giorni ho di nuovo litigato con Beatrice ed è stata una discussione inutile. Io ci ho riflettuto tanto. Sapevo quando ho iniziato la relazione con lei che ci sarebbero state delle conseguenze.

Il percorso a oggi con lei è stato veramente bello e intenso, c’è stato un sentimento, c’è il sentimento tuttora e la voglia di stare con lei.

Ma visti i continui litigi e il continuo star male, stanotte mi sono detto di dover mettere un punto a tutto. La colpa non è sua, è mia. Ritengo che non sono in grado di soddisfare le sue attenzioni.