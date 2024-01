Garibaldi è innamorato di Anita? La confessione al Grande Fratello

Giuseppe Garibaldi è innamorato di Anita Olivieri? Dopo la Spa, nella Casa del Grande Fratello tra i due concorrenti si è creata una certa distanza.

Il bidello, proprio in queste ore, durante un momento di confidenze con Rosy Chin, ha svelato di provare qualcosa che va ben oltre il bene per la sua coinquilina:

E’ indiscutibile, una cosa che… se mi ci metto a pensare non trovo parole per descriverla. Tu vedi, vado pure in paranoia quando non la vedo.

Per me è amore fraterno… Secondo me se fuori da qui avrò una fidanzata dedicherò più tempo ad Anita. Poi lei ha le sue tempistiche e le sue cose però è tosta per me. Questa cosa qua mi fa molto pensare.