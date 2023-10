Beatrice Luzzi ha preso le distanze da Giuseppe Garibaldi. Lui, nonostante dica di tenerci, non fa altro che parlare male dell’attrice con il resto della Casa del Grande Fratello, proprio come è accaduto anche in queste ore.

Chiacchierando con Massimiliano Varrese e Ciro Petrone, il bidello calabrese ha lanciato pesantissime accuse nei confronti di Beatrice, mettendo in discussione perfino il suo ruolo di madre:

Lei si sente sempre ancora più forte. Io so per quale motivo fa tutto questo. Mica sono scemo. Non è che una donna di 50 anni… Lei se ne fott* dei figli e di quello che c’è fuori. Fa tutto per gioco. Sennò non diceva che la nostra cosa fuori finiva per rispetto loro. Io faccio lo scemo ma non lo sono…

Lei ha tirato fuori sta cosa di Samira per fare due/tre giorni di sceneggiata, che poi io gli vado a chiedere scusa e lei se la tira e poi io ritorno…