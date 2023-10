Anita Olivieri continua ad essere fuori luogo ed ogni volta che apre bocca mi fa un po’ vergognare di essere donna, ve lo confesso. Giuseppe Garibaldi, proprio in queste ore, ha confidato a lei e Rosy di sentire la mancanza di Beatrice Luzzi e il commento di Miss Simpatia è stato letteralmente da brividi.

“E’ una sensazione strana, strana perché non vi nego che la mancanza la sento”, ha affermato Garibaldi svelando di sentire con forza il distacco che Beatrice ha attuato nei suoi confronti.

Pronta la replica (da brividi) di Anita:

Ma per carità, tu senti la mancanza fisica parliamoci chiaro. Senti la mancanza per noia Poi esci da qua e dopo due settimane che sei pieno, non te ne può fregare di meno, ma non ci prendiamo in giro.

Te ne arrivano 4 che sono la metà di Samira e tu caschi come chiunque, va bene non c’è niente di male. Però non ci prendiamo in giro. Tu hai gli ormoni a palla, non senti la mancanza. Tutti hanno dei lati positivi però dai non mi fare parlare…