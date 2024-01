Garibaldi ha una convinzione: Stefano smonta la sua tesi – VIDEO

Giuseppe Garibaldi ha una convinzione granitica che il pubblico del Grande Fratello è pronto a smontare in tre secondi netti. Il bidello calabrese, a cena con il resto dei concorrenti, ha svelato cosa potrebbe accadere.

Garibaldi ha una convinzione: Stefano lo smonta

“Mi dispiace per i nuovi arrivati ma uno a uno vi faremo fuori tutti”. Pronta la replica di Stefano Miele che ha risposto con una bella frecciatina nei confronti del calabrese:

Io non ho questo potere ma il pubblico sì. Magari ci sono dei nuovi che fanno la differenza, non so come dire.

Anche Marco si è trovato d’accordo con Miele:

Il pubblico si affeziona ma una personalità forte come Stefano, che si mette in discussione… Io parlo da fuori.

Garibaldi “ mi dispiace per i nuovi entrati ma i veterani vi faremo fuori ad uno ad uno “ AHAHAHAHAHAHAH CHE CONVINZIONE IL BIDELLO #grandefratello pic.twitter.com/fUk3J3aHjP — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 11, 2024



Beatrice, successivamente, ha raccontato a Vittorio della discussione a tavola e il modello, per tutta risposta, ha affermato che la maggior parte delle persone presenti in casa dal giorno “zero” non fa mai nulla.

Ma vi rendete conto che l’esser rinchiusi li porta a condizioni quasi di cattivitá da considerare l’essere veterano come fossero in guerra, come se meritassero una medaglia. Ma per aver fatto cosa? Il #GrandeFratello puó far danni psicologici, dipende dalla forza mentale…… — Andrea Maja (@AndreaMaja) January 12, 2024