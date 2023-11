Appare molto chiaro: Mirko Brunetti e Perla Vatiero torneranno insieme. Nel corso della diretta del Grande Fratello che andrà in onda domani, l’ex fidanzata farà il suo ingresso ufficiale.

Perla prima di entrare nella Casa del Grande Fratello ha rilasciato un’intervista tra le pagine di Chi Magazine dove ha confessato di essere ancora innamorata della persona che Mirko era quando stava con lei:

Non lo odio, anche se ho avuto momenti di rabbia. Lo vedo nel pallone, ha bisogno di qualcuno che lo svegli e quella persona sono sempre stata io. Sicuramente ho provato tanto amore per lui, amo la persona che era, non ho mai smesso di amare quella persona. E non ho mai provato amore per un altro, al massimo attrazione fisica.

Sono uscita con Igor, il single di Temptation Island, perché ho provato a convincermi di poter andare avanti, ma ho capito che l’emozione che provavo non era amore. Ero solo convinta che in quel momento mi desse spensieratezza ma è stato inutile.