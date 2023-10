Garibaldi e Beatrice, avvicinamento al Grande Fratello: il gioco si fa serio? Cosa sta succedendo in Casa – VIDEO

Beatrice Luzzi ha confessato di trovare molto affascinante Giuseppe Garibaldi. Proprio in queste ore, nella Casa del Grande Fratello, qualcosa tra di loro è cambiato ed i due coinquilini si sono avvicinati moltissimo tenendosi per mano.

Garibaldi e Beatrice Luzzi si avvicinano al Grande Fratello: cosa succede

Garibaldi si è mostrato particolarmente dispiaciuto per l’atteggiamento respingente del resto degli inquilini nei confronti di Beatrice Luzzi, affermando di voler parlare con il resto del gruppo per cercare di chiarire le cose nella Casa del Grande Fratello.

Beatrice ha ringraziato l’inquilino e tra di loro, per gioco oppure no, sono scattate anche le prime tenerezze e l’avvicinamento che tanto ha mandato in tilt i social: ecco alcune reaction della rete.

la regia che continua a zoommare loro che si tengono per mano, i commenti del twitter confuso che non capisce più se sia uno scherzo o meno, ve lo giuro, questa nottata una delle più belle e surreali di questa edizionepic.twitter.com/8PVStnqes5 — Paola. (@Iperborea_) October 4, 2023

no raga ma perché mentre parlano tra loro da soli Beatrice e Garibaldi continuano a dire “quando mi piace una persona avviene tutto in modo naturale” “è rischioso, io c’ho i figli a casa” MA NON ERA UNO SCHERZO?#GrandeFratello — this is auro| baci stellari (@darveyfeels_) October 4, 2023

questa uscita di scena dopo aver fatto il devasto con tutti loro 😭#grandefratellopic.twitter.com/yDaEsRnBPx — Paola. (@Iperborea_) October 4, 2023